ملف الشحات - عن التوقيع لـ الأهلي مرتين والمفاوضات مع العين ومكالمة أبو تريكة

تحدث حسين الشحات محترفنا المصري في صفوف العين الإماراتي عن توقيعه للأهلي مرتين من قبل وجديد مفاوضاته مع الأحمر وتفاصيل حديثه مع نجم مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة.

حسين الشحات النادي : العين الأهلي

الشحات ظهر في برنامج ملعب أون ليلة الأربعاء وتحدث عن العديد من الأمور، وكل الآتي على لسانه.

التوقيع للأهلي

"قبل انضمامي للعين، وقعت مرتين للأهلي، لكن الانتقال لم يتم في النهاية".

"وقعت لأول مرة بمفردي، قبل أن أعود وأوقع مرة أخرى في حضور تامر النحاس وكيلي ليكون ضمن الصفقة".

"وقتها كانت توجد مفاوضات بين الأهلي ومصر للمقاصة، لكنها لم تكلل بالنجاح وانتقلت إلى العين".

"وقعت على بياض وقتها للأهلي. وفي حياتي لم أشترط أي شيء على أي فريق لعبت له، ودائما ما أدع تقديري ماديا لهم".

"مع احترامي لكافة الأندية المصرية، لن ألعب إلا للأهلي".

"إذا عدت لمصر مرة أخرى، فلن ألعب إلا للأهلي".

المفاوضات

"بعد كأس العالم للأندية اتصل بي مسؤولي العين وأخبروني أنني أملك عروضا، منها عرضين من مصر".

"توجد مفاوضات جارية حتى الآن، لكنني لا أعلم عنها شيئا صراحة، ولا أعلم ما هو الفريق الثاني بخلاف الأهلي الذي يريدني من مصر".

"إذا اتفق الأهلي على كل شيء مع العين، سأنتقل لهم فورا ولا حديث عن الأمور المادية".

"أحترم كل الأندية المصرية والتي كان جمهورها يشجعني في كأس العالم للأندية مع العين، لكنني لا أريد أن ألعب إلا للأهلي في مصر".

مسيرة الأحمر

"الأهلي كان يشارك في أكثر من بطولة في نفس التوقيت وتسبب هذا في ضغط المباريات للفريق".

"خسارة بطولة إفريقيا ثم الخروج من البطولة العربية ومع الغيابات وضغط المباريات تسبب في تراجع النتائج".

"المجموعة الحالية من اللاعبين استطاعت الوصول لنهائي بطولة إفريقيا مرتين وهي نفس المجموعة التي تشارك في الدوري أيضا".

"الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة سيكمل المنافسة على لقب الدوري مع الزمالك".

أبو تريكة

"أبو تريكة اتصل بي عقب المباراة وهنأني على الهدف والفوز".

"كذلك كان يعلم بمرض والدتي فحرص على الاطمئنان عليها خلال المكالمة".

"كنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة ولي صورة قديمة معه أعتز بها كثيرا".

"طارق حامد لاعب الزمالك، أنا أحب هذه النوعية من اللاعبين لأنه مقاتل في الملعب".

"أيضا أحمد فتحي نجم الأهلي فهو يقاتل في الملعب وحرصت على الحصول على قميصه خلال مهرجان اعتزال حسام غالي في الإمارات".

رسالة لجماهير الأهلي

"أشكرهم وأشكر جمهور الكرة المصرية كله على تشجيعه لي خلال كأس العالم للأندية".

"أشكر جماهير الأهلي على دعمهم والرسائل التي تصلني".

"كل ما أستطيع قوله الآن إن شاء الله خير".

مواجهة راموس

"راموس مدافع قوي وعنيد ولا يجب أن تقترب منه في الملعب".

"اللعب ضد راموس يجب أن يكون عن بعد لتراوغه أو تمر منه دون الاقتراب منه لأنه مدافع قوي وعنيد ويلعب بكل جدية".

"وظهر ذلك خلال مواجهة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما تسبب راموس في إصابة محمد صلاح".

"صلاح كان يقدم مستوى مميز للغاية مع ليفربول وراموس وجد أن الحل لإيقاف صلاح هو اللعب بقوة ضده".

سبب إشارة الترجي

"خلال المباراة تعرضت للسباب كثيرا وأيضا للضرب واللعب بعنف".

"فضلت الرد عليهم بالإشارة بالرقم 3 بدلا من الدخول في مشادة مع أي لاعب وحصولي على إنذار والتسبب في ضرر لفريقي".

"المشاركة في كأس العالم للأندية كانت بمثابة الحلم بالنسبة لي وأتمنى تكراره مرة أخرى، وكنا جميعا في الفريق نشعر بالتفاؤل بالفوز باللقب وذلك بسبب حالة الحب والروح بين اللاعبين في البطولة".

صاحب الـ26 عاما يلعب لنادي العين منذ منتصف الموسم الماضري معارا من مصر للمقاصة، قبل أن ينضم للفريق الإماراتي بشكل كامل بداية الموسم الجاري.

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