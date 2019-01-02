أمير مرتضى: صفقتان للزمالك في يناير.. أتممنا واحدة والأخرى في الطريق

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "لن نعلن عن أي صفقات الزمالك قبل أن توقع بشكل رسمي، ويكون ذلك في مؤتمر صحفي يليق بالاسماء المتعاقد معها".

وأضاف "الزمالك دخل في صفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية. أتممنا التعاقد مع صفقة منهم، والأخرى في الطريق للحسم".

وعن إعارة كابونجو كاسونجو للوحدة السعودي، قال "الجهاز الفني اتخذ قرار إعارة كاسونجو منذ فترة الإعداد في ألمانيا قبل بداية الموسم بناء على رغبة اللاعب نفسه، لكننا فضلنا استمراره حتى شهر يناير لحين وصول عروض أفضل".

وأخيرا، تطرض أمير مرتضى للحديث عن بند عدم أحقية لعب محمود عبد العاطي "دونجا" المعار حديثا للإسماعيلي في اللعب ضد الزمالك، فقال "هذا البند يكون حماية للاعبينا".

وشرح "ماذا لو لعب مثلا دونجا أو رزاق سيسيه أو داوودا المعاران للاتحاد السكندري أمامنا، ودخلوا في شجار مع طارق حامد. ألن يتزاملا مجددا حين يعودوا من الإعارة؟".

وأتم "في بداية الموسم تعثر انتقال عماد فتحي من الزمالك إلى وادي دجلة على سبيل الإعارة بسبب عدم الموافقة على هذا البند، وهو من حقهم بطبيعة الحال".

كان الزمالك قد أصدر بيانا رسميا، يؤكد فيه الإعلان عن صفقة جديدة خلال 48 ساعة وفي مؤتمر صحفي كبير.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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