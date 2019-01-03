كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن اقتراب وصول بطاقتي ثنائي الصفقات الجديدة جيرالدة ورمضان صبحي خلال ساعات.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "البطاقاتين الدوليتين لكلا من رمضان صبحي وجيرالدو كوستا تصلان خلال الساعات القليلة القادمة ".

وأضاف "خاطبنا هدرسفيلد تاون وبريميرو دي أوجوستو من أجل سرعة إرسال البطاقاتين".

واتم "نسعى ليكون اللاعبين جاهزين فنيا وإدرايا من أجل المشاركة أمام بيراميدز في مباراة يوم الجمعة".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

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