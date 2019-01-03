جوارديولا: فان دايك لاعب استثنائي يستحق ما دفع من أجله

الخميس، 03 يناير 2019 - 09:02

كتب : FilGoal

لينجارد - فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

يرى كثيرون أن ليفربول ربما يمتلك الآن المدافع الأفضل في العالم.. فيرجيل فان دايك الهولندي المخضرم، السد المنيع فارع الطول صاحب الشخصية القيادية.

وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أحدهم إذ قال في تصريحات صحفية:"إنه لاعب استثنائي. مهما بلغت تكلفة لاعب، حين ترى في ما جعبته، يستحق حينها تلك القيمة. حين تدفع أقل ولا تجد ما توقعته، تدرك أنك تكلفت الكثير. لو بمقدوره اللعب كل 3 أيام بشكل متواصل دون أن يصاب، فهو يستحق ما دفع من أجله".

ويأمل الإسباني أن يتغلب مهاجموه على فان دايك حين يتواجه الناديان يوم الخميس في ملعب الاتحاد بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويتصدر رفاق فان دايك (27 عاما) ترتيب الدوري ويبتعد سيتي الثالث عنهم بسبع نقاط.

وفان دايك هو أغلى لاعب في تاريخ ليفربول. انتقل للفريق في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

فان دايك ليفربول مانشستر سيتي جوارديولا

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