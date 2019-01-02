أكد محمد عبيد حماد الظاهري المشرف العام علي الكرة بنادي العين الاماراتي وعضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم أنه حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اجتماعات رسمية مع أي مسؤول بالنادي الأهلي.

وقال محمد عبيد في تصريحات لـFilGoal.com: "لم تصل إلينا أي وفود من جانب النادي الأهلي للتفاوض معنا بشكل رسمي كما يقال في مصر".

وأضاف "نرحب بأشقائنا من مصر والأهلي في أي وقت فنحن بلدين بينهما شعب واحد، وباب الإمارات وليس نادي العين فقط مفتوح دائما لأشقائنا من بلاد الأهرامات والنيل، ولكن لم يحدث فعلا استقبال لأي مسؤول من الأهلي".

وواصل "يبدو أن عملية المفاوضات القائمة بين العين والأهلي وشعبية حسين الشحات ملهمة للاجتهادات الصحفية والإعلامية إذ أننا نسمع الكثير من الأخبار والمعلومات يوميا عن هذا الملف والتي لا تحدث على أرض الواقع".

واستطرد "لم يتم حتى الآن حسم القرار الفني الخاص بالمدير الفني والذي سيحدد إذا كنا سنبيع الشحات أم لا، والذي من الممكن أن يصدر خلال ساعات أو بحد أقصى 7 أيام".

وأوضح "نحن نفكر الآن لماذا نضحي بلاعب في حجم حسين الشحات يقدم مستوي جيد معنا وحتى لو توافر البديل ما الذي يضمن أن يحقق نفس النجاح الذي صنعه؟!".

وأكمل "ثم بعد ذلك يأتي العرض المالي حيث نمتلك عروض أعلى من الأهلي بل وهناك ناد يتواصل معنا ويؤكد أنه على استعداد دائم لكي يرفع من عرضه كلما رفع الأهلي هو الآخر عرضه المالي".

وعن سبب عدم الافصاح عن أسماء الأندية الأخرى المصرية وغير المصرية التي تقدمت بعروض للشحات أجاب عبيد "إنها سياسة العين واحترامه لسرية المفاوضات والتي كانت ستطبق على الأهلي أيضا لولا أنه أعلن عبر بيان رسمي وجود مفاوضات مع العين لشراء الشحات".

الأهلي والشحات

كان FilGoal.com كشف عن أن عرض الأهلي الأول لضم الشحات قيمته 3 ملايين دولار، مع وجود عرضين أعلى منه من الصين والسعودية بحسب تصريحات محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي. ( اقرأ التصريحات )

محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي صرح لـFilGoal.com سابقا: "لن نجبر الشحات على اللعب لناد لا يريد الانضمام إليه مهما كانت الإغراءات المادية".

كل هذا يأتي بعدما أصدر النادي الأهلي بيانا كشف فيه عن تقديم عرض رسمي لضم حسين الشحات من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروض لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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