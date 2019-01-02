رسميا – إعارة دونجا للإسماعيلي "مع ميزة للزمالك"

أعلن نادي الزمالك إعارة محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الفريق إلى الإسماعيلي.

وكشف نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي، عن إعارة دونجا إلى نادي الإسماعيلي مقابل مليون و500 ألف جنيه حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب بيان نادي الزمالك، فإن عقد انتقال دونجا إلى الإسماعيلي، يتضمن بندا يمنع اللاعب من المشاركة أمام الزمالك محليا أو إفريقيا أوعربية أو وديا .

وتعد الصفقة هي الثانية لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد ضم بينسون شيلونجو من سموحة.

ويلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

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