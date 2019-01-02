خاص شلبي لـ في الجول: ليس لي أي انتماءات.. ولن أنحاز لأحد في مباراة بيراميدز والأهلي

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 18:26

كتب : بسام أبوبكر

مدحت شلبي

رد الإعلامي مدحت شلبي على الأقاويل التي تشير إلى أنه سينحاز لفريق بيراميدز خلال مواجهة الأهلي نظرا لأنه كان يعمل في قناة النادي في السابق.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتذاع المباراة على قناة النيل للرياضة بتعليق مدحت شلبي ضمن خطة شركة بريزنتيشن سبورت لتطوير القناة مع بداية عام 2019.

أخبار متعلقة

شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" مدحت شلبي معلقا لمباراة بيراميدز والأهلي رسميا – برزنتيشن تعلن بداية خطة تطوير النيل للرياضة بالتعاقد مع مدحت شلبي

وقال مدحت شلبي لـFilGoal.com: "ليس لي أي انتماءات كروية ولا أشجع الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز".

وأضاف "منذ بدأت عملي كمعلق في التلفزيون المصري منذ سنوات طويلة وأنا لا أنحاز لأي فريق خلال أي مباراة أتولى التعليق عليها".

وشدد شلبي "دائما ما أكون محايدا خلال المباريات التي أعلق عليها وأدعو من يعتقد غير ذلك لسماع تعليقي على مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة ليتأكد من ذلك".

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن عبر في الجول إعارة حمدي وريان للجونة

حكاية بوطيب القريب من الزمالك.. رد على الظلم بهاتريك ويتطور رغم سنه

إنفانتينو: نريد تطوير بطولات الأندية.. انظروا لمحمد صلاح

أمير مرتضى يكشف عن توقيت وطريقة الإعلان عن صفقة الزمالك

فرانس فوتبول: 3 مغاربة وجزائريان بجوار صلاح في فريق الأفضل بإفريقيا لعام 2018

الأهلي بيراميدز الدوري المصري مدحت شلبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الدراويش يقلبون الطاولة.. قطار المقاولون يتوقف عند الإسماعيلي بفضل شيلونجو دقيقة | الدوري المصري
فرانس فوتبول: آيندهوفن وأندية فرنسية يتابعون مصطفى محمد 17 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تونسي: ظهير الترجي لا يرغب في الانضمام للزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: احتمال غياب دي بروين؟ لديهم الكثير من الخيارات لكن مشاركته ستعطيهم دفعة هائلة 36 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة: صلاح "عفريت" جوارديولا 49 دقيقة | المحترفون
كلوب: يجب أن نملك الشجاعة في مباراة سيتي "الأصعب على الاطلاق" ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 4 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

قد ينال إعجابك