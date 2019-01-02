رد الإعلامي مدحت شلبي على الأقاويل التي تشير إلى أنه سينحاز لفريق بيراميدز خلال مواجهة الأهلي نظرا لأنه كان يعمل في قناة النادي في السابق.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتذاع المباراة على قناة النيل للرياضة بتعليق مدحت شلبي ضمن خطة شركة بريزنتيشن سبورت لتطوير القناة مع بداية عام 2019.

وقال مدحت شلبي لـFilGoal.com: "ليس لي أي انتماءات كروية ولا أشجع الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز".

وأضاف "منذ بدأت عملي كمعلق في التلفزيون المصري منذ سنوات طويلة وأنا لا أنحاز لأي فريق خلال أي مباراة أتولى التعليق عليها".

وشدد شلبي "دائما ما أكون محايدا خلال المباريات التي أعلق عليها وأدعو من يعتقد غير ذلك لسماع تعليقي على مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة ليتأكد من ذلك".

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