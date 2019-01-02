تقرير تونسي: ظهير الترجي لا يرغب في الانضمام للزمالك

ذكرت صحيفة الصريح التونسية أن أيمن بن محمد الظهير الأيسر لفريق الترجي التونسي لا يرغب في الدخول في مفاوضات مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتشرت تقارير تونسية في الساعات السابقة تشير إلى رغبة الزمالك في التعاقد مع أيمن بن محمد.

وقالت الصحيفة إن الظهير الدولي التونسي لا يرغب في الانتقال للزمالك مؤكدة أنه يرحب بتمديد تعاقده مع الترجي.

وأضافت أن اللاعب وعد الترجي بالرد على العرض المقدم له لتجديد تعاقده مع الفريق التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أيمن بن محمد واحدا من أفراد فريق الترجي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2018 والذي شارك في كأس العالم للأندية وحصل على المركز الخامس.

أيمن بن محمد البالغ من العمر 24 عاما انضم للترجي عام 2016 قادما من أحد فريق الدوري الأيرلندي.

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