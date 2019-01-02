فرانس فوتبول: آيندهوفن وأندية فرنسية يتابعون مصطفى محمد

أندية هولندية وفرنسية تتابع مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى طلائع الجيش بحسب تقرير لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

"على خطى مواطنيه محمد صلاح ومحمود تريزجيه وأحمد حجازي، محمد مصطفى (21 عاما) يجب أن يجرب حظه في أوروبا" هكذا استهلت الصحيفة الفرنسية تقريرها.

فرانس فوتبول وصفت اللاعب الشاب بأنه واحد من أفضل المواهب الواعدة في بلاد الفراعنة بعدما أظهر العديد من الإمكانيات الرائعة وسجل 6 أهداف وصنع 3 خلال 14 مباراة مع طلائع الجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الذي يمتد تعاقده مع الزمالك حتى 2022 يحظى بمتابعة كلا من آيندهوفن وأوتريخت الهولنديان.

ليس ذلك فقط، أندية من الدوري الفرنسي كذلك تنبهت للاعب وبدأت في متابعته وفقا للتقرير الذي أتم بأن السوق المصري بات رائجا في ظل التألق الواضح لمحمد صلاح رفقة ليفربول.

مصطفى محمد واصل رحلة الإعارات من الزمالك وهذه المرة انتقل إلى طلائع الجيش في الصيف الماضي بعدما مثل فريق طنطا.

صاحب الـ21 عاما لم يبد ممانعة في وقت سابق حال عودته إلى صفوف الزمالك في يناير الجاري.

وقال خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت وفي أي قرار".

وأوضح "إذا أراد الزمالك إعادتي في يناير، لا مشكلة لدي على الإطلاق".

واختتم "إعارتي مع الطلائع تنتهي مع نهاية الموسم ولا مشكلة لدي أيضا في الاستمرار مع الفريق".

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