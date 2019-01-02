أبو تريكة: صلاح "عفريت" جوارديولا

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 19:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - محمد أبو تريكة

وصف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية محترفنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بعفريت بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قبل القمة الإنجليزية يوم الخميس.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس اضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال أبو تريكة لشبكة beIN sports يوم الأربعاء: "صلاح عفريت جوارديولا".

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وأضاف نجم منتخب مصر السابق "يتسبب صلاح في إزعاج المدرب الإسباني بكل مباراة يلعبها ضده".

طالع تصريحات أكثر من أبو تريكة عن صلاح والمباراة في حواره الخاص مع FilGoal.com في الرابط التالي.

حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة

صلاح سجل 3 أهداف في 4 مباريات لعبها ضد رجال جوارديولا الموسم الماضي.

فقد أحرز هدفا في لقاء الدور الثاني من موسم 2017-2018، وهدف في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كرر الأمر في لقاء الإياب.

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