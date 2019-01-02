رسميا – الجونة يعلن ضم 4 صفقات "ثنائي الأهلي ومهاجم الصفاقسي"

أبرم نادي الجونة أربع صفقات شتوية جديدة رسميا.

وأعلن نادي الجونة عن ضم أربع صفقات جديدة، أبرمها الفريق بشكل رسمي.

وتعاقد الجونة مع ثنائي النادي الأهلي أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم أيضا الإيفواري سيرجي أكا لصفوف الجونة قادما من نادي الصفاقسي التونسي وتم قيده رسميًا في قائمة الفريق بعد وصول بطاقته الدولية.

وأخيرا، ضم الجونة محمود الغرباوي حارس نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي.

ويستعد الجونة لمواجهة المصري مساء غد الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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