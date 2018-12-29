نفى محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي، وعضو مجلس إدارة الشركة المديرة للنادي، الموافقة على بيع حسين الشحات إلى الأهلي.

وقال حماد لـFilGoal.com: "ما يتم تناقله عن إتمام الصفقة عار تماما من الصحة".

وأكد حماد ما أورده FilGoal.com في وقت سابق، حول عرض الأهلي لضم الشحات حيث أوضح "لدينا عروض صينية وإماراتية وسعودية بأرقام أكبر من الرقم المعروض من الأهلي".

وعلم FilGoal.com أن عرض الأهلي وصل إلى 3 مليون دولار.

لن نجبر الشحات على ناد لا يريده

واستكمل حماد تصريحاته: "أود أن أؤكد نقطة هامة، الشحات لا يملك وسيلة ضغط في حسم قرار النادي لأنه لاعب محترف مرتبط بتعاقد مع النادي، لكننا لن نجبره على اللعب لناد لا يريد الانضمام إليه مهما كانت الإغراءات المادية".

وأردف "نحن لا نستهدف الربح بقدر استهدافنا لمواصلة نجاحنا الذي تحقق في مونديال الأندية، نتمنى التوفيق والسداد للأهلي الشقيق لكننا نريد أيضا البطولات محليا وآسيويا وعالميا ومن حقنا الحفاظ على لاعبين طالما رأينا في ذلك مصلحة فنية".

وأتم حماد "في عالم الاحتراف كل شيء وارد لكن وفق العرض والطلب".

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا، كشف فيه عن تقديم عرض رسمي لضم حسين الشحات من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروضا لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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