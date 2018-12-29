نفس إصابة مباراة الترجي.. طبيب الأهلي: فتحي أصيب في العضلة الأمامية

تجددت إصابة أحمد فتحي ظهير الأهلي، بحسب خالد محمود طبيب الفريق.

محمود قال في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "التشخيص المبدئي لإصابة فتحي هو شد في العضلة الأمامية".

وأضاف "سيخضع اللاعب لآشعة لمعرفة حجم الإصابة وفترة غيابه".

وكان فتحي قد تعرض لإصابة في نفس العضلة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي يوم 2 نوفمبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، وفتحي غائب عن الأهلي قبل أن يعود للتشكيل الأساسي ضد الداخلية.

إلا أن فتحي لعب 60 دقيقة فقط قبل أن تتجدد الإصابة، ويشارك بدلا منه كريم وليد.

الأهلي استقر سادسا بـ24 نقطة من 12 مباراة في الدوري، على بعد 14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب 15 مباراة بعد التعادل مع الداخلية 2-2.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ12 بـ19 نقطة ولعب 17 مباراة.

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