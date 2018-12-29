مؤتمر يوسف: ظروف الأهلي لا تحتمل الهدايا.. ولم نلعب الـ5 دقائق الأخيرة

وصف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي تعادل فريقه ضد الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 6 من الدوري، بأن فريقه منح رجال علاء عبد العال "هدية".

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان لدينا العديد من التغييرات الاضطرارية، مثل إصابة أحمد فتحي التي تجددت في نفس العضلة الأمامية التي اشتكى منها من قبل، وخروج أحمد علاء لنصنع شكلا هجوميا للفريق بمشاركة علي معلول".

وأردف "معلول خلق لنا شكلا هجوميا. توقعت من الداخلية أن يلعبوا بـ9 مدافعين واللعب على المرتدة بواسطة حسام باولو. هدفا الداخلية أخطاء مننا، لعبنا جيدا ومن الوارد ألا تكافئك الكرة".

وشدد "أرى أن الداخلية كان موفقا للغاية، ولو كان جزء من ذلك التوفيق معنا كان من الممكن أن نفوز بفارق هدف أو هدفين".

وأكمل يوسف "التحكيم؟ لم نلعب الـ5 دقائق الأخيرة بأكملهم. هناك لاعبين سقطوا من الداخلية أثناء لعب الوقت بدلا من الضائع ولم يعوضهم الحكم. لا أريد الحديث عن التحكيم".

وأتم يوسف "ظروفنا الحالية لا تحتمل أن نعطي المنافسين هدايا. نسجل الهدف بصعوبة ولابد أن نحافظ على نظافة الشباك. أغلقنا مساحاتنا ضد مرتدات الداخلية ولكننا منحناهم هدية تعادلوا بها".

الأهلي استقر سادسا بـ24 نقطة من 12 مباراة في الدوري، على بعد 14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب 15 مباراة.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ12 بـ19 نقطة ولعب 17 مباراة.

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