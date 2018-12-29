وصل عرض الأهلي لضم حسين الشحات إلى 3 مليون دولار، حسبما علم FilGoal.com.

الأهلي أعلن ظهر اليوم السبت عن تقدمه بعرض رسمي لضم الشحات من العين الإماراتي، دون أن يعلن عن قيمة العرض والتي علم FilGoal.com أنها تصل إلى 3 مليون دولار، ولكنه يظل العرض المالي الأقل ضمن العروض المقدمة للاعب.

حسبما علم FilGoal.com، فإن العين لديه عرضين أعلى من ناد صيني، وآخر سعودي.

ما هي فرص إتمام الصفقة؟

فرص انتقال الشحات إلى الأهلي مازالت قائمة، ولكن هناك عقبات تقف أمام ذلك.

الأول حسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من مفاوضات الصفقة، أن الشحات لا يملك الضغط على إدارة العين لبيعه للأهلي في ظل الفوارق في العروض المالية بين عرض الأهلي وبقية الأندية التي تحاول ضمه.

وأضاف المصدر أن نادي العين حتى الآن لم يحدد موقفه من بقاء الشحات، ولكن رغبة اللاعب لن تكون الأمر الحاسم في ظل الفوارق المالية بين العروض المقدمة له.

ومن جانب آخر قال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com أن وجود الشحات في مصر اليوم السبت لا علاقة له بعرض الأهلي، حيث أنه كان مرتبا من فترة لقضاء عطلة في ظل توقف الدوري الإماراتي بسبب كأس أمم آسيا.

وأضاف المصدر أن مشهد وجوده في مطار القاهرة مع أمتعة كثيرة "أمر طبيعي" في ظل وجود عدد كبير من أفراد عائلته معه في الإمارات، كما أنه اصطحب هدايا لأصدقائه والمقربين منه.

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا، كشف فيه عن تقديم عرض رسمي لضم حسين الشحات من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروضا لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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