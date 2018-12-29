عقدة يوسف تتواصل.. الأهلي يتعثر بعد عودة +90 ضد الداخلية

خطأ من أحمد علاء، وصاروخ من حسين رجب، كانا كافيين لتتوقف انتصارات الأهلي في الدوري.

الأهلي تعادل من الداخلية 2-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 6 للدوري الممتاز، في آخر مباريات 2018 بالنسبة للأهلي والأخيرة أيضا لمحمد يوسف كمدير فني مؤقت للأحمر حيث يعود لمقعد المدرب العام مع مارتين لاسارتي، الذي شهد الهزيمة من مدرجات بتروسبورت.

تعادلان وهزيمتان هم رصيد يوسف ضد الداخلية، لتتواصل عقدته ضد فريق المدرب علاء عبد العال.

أحداث الشوط الأول.. فرص قليلة

أول فرص المباراة جاءت في الدقيقة 8، مرور إسلام جابر جناح الداخلية من هشام محمد وأحمد علاء، قبل أن يسدد كرة مرت بجوار قائم شريف إكرامي.

تهديد الأهلي الأول جاء في الدقيقة 18، حصل أحمد الشيخ على خطأ قرب منطقة الجزاء وسدده قريبا من المرمى.

نفس الأمر كرره أحمد فتحي في الدقيقة 29، ولكن محمد صبحي تصدى لتسديدة المخضرم العائد من الإصابة.

أخطر فرص الشوط الأول جاءت في الدقيقة 38، تسديدة على الطائر من ناصر ماهر بعد كرة مرتدة من دفاع الداخلية، ضربت عارضة الداخلية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

شوط الأهداف

وانطلق الشوط الثاني بخطأ من شريف إكرامي في التعامل مع ركنية للداخلية، ولكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف لترتد الكرة بهجمة مرتدة حمراء في الدقيقة 49. مررها إسلام محارب إلى ناصر ماهر الذي مرر الكرة لأحمد الشيخ الذي وضع الكرة بباطن القدم بهدوء في شباك محمد صبحي.

الهدف هو الثالث للشيخ في الدوري هذا الموسم، سجلهم جميعا في آخر 5 مباريات.

ولكن تقدم الأهلي لم يستمر كثيرا.

خطأ قاتل من أحمد علاء، حيث قطع حسام سلامة "باولو" الكرة منه قرب مرمى الأهلي لينفرد تماما في الدقيقة 56 ويسجل هدف التعادل.

وسجل باولو الهدف – الأول له في الأهلي - في الدقيقة 57 ليصبح هدفه التاسع في الدوري وينفرد بصدارة هدافي الدوري على حساب شقيق علاء الأكبر، محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد علي مهاجم المقاولون.

مصائب الأهلي لم تأتي فرادى، حيث تجددت إصابة أحمد فتحي وخرج وشارك بدلا منه كريم وليد "نيدفيد".

وفي الدقيقة 63، عاد علي معلول للمشاركة للمرة الأولى منذ مباراة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا، حيث شارك بدلا من أحمد علاء.

تأثير معلول بدأ في الظهور في الدقيقة 70، عرضية رائعة ضربها وليد أزارو برأسية في القائم، قبل أن يشارك مروان محسن بدلا من إسلام محارب.

وبعد 10 دقائق، ألغى الحكم هدفا لوليد أزارو بداع التسلل.

وفي الدقيقة 81، سجل حسين رجب هدفا مبهرا بعد تسديدة من 30 مترا سكنت شباك شريف إكرامي.

وبعد 4 دقائق، أهدر أزارو مجهود معلول الذي مر ومرر عرضية رائعة لكن المغربي سدد خارج المرمى.

ضغط الأهلي استمر حتى الدقيقة 94، حينما سدد علي معلول كرة ثابتة أخرجها صبحي بصعوبة، ليلعب الركنية بنفسه ويلمسها مروان محسن لتقع أمام أيمن أشرف الذي سجل التعادل في آخر دقيقة من المباراة.

الأهلي استقر سادسا بـ24 نقطة من 12 مباراة في الدوري، على بعد 14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب 15 مباراة.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ12 بـ19 نقطة ولعب 17 مباراة.