عبد الحفيظ: الحكم لم يخطئ في قرارات مؤثرة أمام الداخلية.. وسنتوج بالدوري

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن أيمن عمر حكم مواجهة فريقه أمام الداخلية لم يُخطئ في "قرارات مؤثرة".

الأهلي تعادل من الداخلية 2-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 6 للدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ: "كنا نقدر على تسهيل المباراة على أنفسنا في حالة ترجمنا الفرص بشكل صحيح على مرمى الداخلية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "خطأ فردي كلفنا التعادل والهدف الثاني به توفيق كبير للغاية. الحمد الله على كل شيء وتلك هي كرة القدم".

وأجاب عبد الحفيظ على سؤال (هل التوتر في المباراة بسبب الحكم؟) قائلا: "لا أريد الحديث عن التحكيم مجددا لأنه يتم التعامل معنا بحساسية كبيرة للغاية. طرحنا سؤالا وأنقلب الأمر علينا".

وتابع "الحكم لم يخطئ في قرارات مؤثرة في المباراة والهدف الذي تم إلغائه كان قرارا صحيحا من الحكم".

وأردف "قد يرتكب أ لاعب 9 أخطاء ولا يحصل على بطاقة صفراء وفي الوقت الضائع أيضا تم إهدار الوقت ولكن لا مشكلة لن أتحدث عن التحكيم وسنكتفي بالحديث الفني".

وتحدث عبد الحفيظ عبر قناة أون سبورت، مشيرا إلى "الدوري مازال طويلا. وسنواجه منافسنا المباشر مرتين والأمور مازالت مبكرة".

وشدد "مازالت مصمما أن الأهلي سيتوج بلقب الدوري في النهاية".

وعن التعاقدات، أشار عبد الحفيظ: "نحن في خطوات متقدمة إلى جانب أننا سنتحدث على الأمور الفنية بشكل أكبر مع لاسارتي الذي سيقود المران بشكل طبيعي يوم الأحد".























































































































تعادلان وهزيمتان هم رصيد يوسف ضد الداخلية، لتتواصل عقدته ضد فريق المدرب علاء عبد العال.

الأهلي استقر سادسا بـ24 نقطة من 12 مباراة في الدوري، على بعد 14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب 15 مباراة.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ12 بـ19 نقطة ولعب 17 مباراة.

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