بالفيديو - ليفربول الساحق يدمر أرسنال بلا رحمة

قدم ليفربول واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي ودهس ضيفه أرسنال بلا رحمة لينتصر بنتيجة 5-1 يوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزف محمد صلاح ورفاقه سيمفونية استعراضية رائعة وسط جماهيرهم ودمروا أرسنال الذي عوقب بعد تقدمه المبكر في النتيجة.

وعزز رجال المدرب يورجن كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي رصيده 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

واستمر أرسنال خامسا في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 38 نقطة.

وبدأ ليفربول ضاغطا منذ الثواني الأولى وهدد مرمى أرسنال مبكرا بتسديدة لروبرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة حاول محمد صلاح معها تغيير اتجاه الكرة لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب.

ورد أرسنال بقوة واخترق أليكس إيوبي الجبهة اليسرى ومرر الكرة عرضية ليقابلها بهدوء واتقان اينسلي ميتلاند نايلز بتسديدة لتدخل الكرة المرمى مسجلا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 11.

وأدرك متصدر الدوري التعادل سريعا في الدقيقة 14 بعد خطأ للمدافع ستيفان ليشتاينر داخل منطقة جزاء أرسنال فشل فيه بإبعاد الكرة ليقطعها فيرمينو ويسجل بسهولة في شباك الحارس بيرند لينو.

وبعد دقيقتين ارتكب أرسنال خطأ جديدا لكن هذه المرة فقد فيها لوكاس توريرا الكرة في وسط ملعبه ليقطعها المتألق فيرمينو ويراوغ لاعبين بطريقة رائعة ويسدد على يسار الحارس مسجلا الهدف الثاني لليفربول.

وضغط أرسنال ساعيا العودة إلى المباراة بسرعة لكنه فشل في تهديد مرمى الحارس أليسون بيكر واستغل ليفربول تقدم دفاع ضيفه ليستقبل صلاح الكرة داخل منطقة جزاء المدفعجية ويمررها من لمسة واحدة إلى ساديو ماني الذي تابع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 32.

وفرض ليفربول سيطرته التامة في ملعب أنفيلد رود ولم يتراجع رغم تقدمه بفارق هدفين واستغل مساحات فارغة كبيرة في وسط ملعب أرسنال لينطلق صلاح بالكرة ويحصل على ركلة جزاء سجل منها الهدف الرابع في الدقيقة 47 مانحا ليفربول أسبقية ممتازة وليعود إلى صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفا متساويا مع بيير أوباميانج وهاري كين لاعبي أرسنال وتوتنام على الترتيب.

استمرت هيمنة صلاح ورفاقه في المباراة مع انطلاق شوطها الثاني وكاد نجم الفراعنة زيادة الغلة لليفربول بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء أرسنال والحارس في مواجهته لكن هربت منه الكرة لتضيع الفرصة في الدقيقة 48.

وأبدع صلاح بتمريرة بالكعب في الدقيقة 63 لتصل الكرة إلى فابينيو الذي سدد لكن لينو تصدى لتخرج الكرة ويحصل ليفربول على ركلة ركنية.

وإثر الركلة الركنية حصل ديان لوفرين على ركلة جزاء في الدقيقة 65 نتيجة دفع سيناد كولاسيناتش له وتقدم فيرمينو لتسديد الركلة وترجمها بنجاح لتصبح النتيجة 5-1! انتصار ساحق وهاتريك للمهاجم البرازيلي.

وكان أرسنال بلا حيلة أمام قذائف ليفربول المتتالية التي كبدت المدفعجية أسوأ خسارة بالموسم.

بدا فارق المستوى واضحا بين الناديين مع تفوق كاسح لليفربول ترجمه إلى فوز عريض مؤكدا جدارته بتصدر الدوري.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في مواجهة مرتقبة نارية يوم الخميس يأمل فيها الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة بينما يلعب أرسنال أمام ضيفه فولام يوم الثلاثاء.

الحلم البعيد الغائب منذ موسم 1989-1990 لجمهور ليفربول يقترب رويدا رويدا..