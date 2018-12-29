خاص العين لـ في الجول: نملك عرضين مصريين منهما الأهلي لضم الشحات.. ولا نية للاستغناء عنه

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 15:07

كتب : حامد وجدي

حسين الشحات ضد ريال مدريد

كشف محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين الاماراتي والمشرف العام على الكرة بالنادي أن هناك عروضا وصلت لحسين الشحات اللاعب المصري في صفوف الفريق، بينهم عرضين مصريين.

وقال عبيد في تصريحات لـFilGoal.com: "تلقينا عروضا عديدة من أجل حسين الشحات لاعب الفريق، وكل هذه الأمور متروكة للجنة الكرة والمدير الفني".

وأضاف "المدير الفني متمسك بجميع لاعبي الفريق من أجل الاستقرار، والمحافظة على لقب الدوري والمنافسة ببطولة أسيا، فليس هنالك رغبة من المدير الفني أو اللجنة بالاستغناء عن أي لاعب حتى هذة اللحظة".

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نادي العين أتبع "ليس هناك نية الآن لإعارة أو بيع اللاعب، الأمور داخل النادي تتم بنظام وهو موافقة اللجنة والمدير الفني كما قلت لك مسبقا".

وواصل "تلقينا عروضا من الدوري الإماراتي والصيني والسعودي والمصري لضم الشحات".

وأتم "يوجد عرض مصري آخر بخلاف عرض الأهلي لضم حسين الشحات".

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من حسين الشحات، أن رغبة اللاعب هي الانضمام للأهلي حال رحيله عن العين رغم امتلاكه عروض شفوية من الدوريين البلجيكي والسعودي.

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا، كشف فيه عن تقديم عرض رسمي لضم حسين الشحات من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروضا لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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