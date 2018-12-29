حصاد 2018 – أيمن يونس يختار لـ في الجول: الزمالك الأفضل.. ونجمي المقاصة والمقاولون بتشكيل العام

أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

والآن ستكون الاختيارات لأيمن يونس نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي بقناة "أون سبورت".

**أفضل فريق؟

الزمالك هو الأفضل من وجهة نظرى هذا العام وخصوصا في الأداء الجماعي، وأصبح يملك شخصية مختلفة. حقق بطولة كأس مصر ويسير بشكل متميز في الدورى العام.

**أفضل لاعب؟

سأختار لاعب أجنبي وهو فرجاني ساسي. أعتبره إضافة قوية للغاية".

"لكن لو اخترت لاعب مصري، فهو وليد سليمان. فقد خاض موسما متميزا للغاية مع الأهلي واستطاع صنع الفارق للأهلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق".

**أفضل موهبة صاعدة؟

"طاهر محمد طاهر لاعب كبير عن سنه وسينضج أكثر وأكثر، فهو أفضل موهبة صاعدة".

**أفضل مدرب؟

"بالرغم من أن نتائجه الحالية مع سموحة غير جيدة، إلا أنني أرى بأن طارق يحيى من أفضل المديرين الفنيين في مصر".

**تشكيل العام؟

حارس: محمود عبد الرحيم "حنش".

الدفاع: علي معلول – محمود علاء – باهر المحمدي – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: وليد سليمان – باولن فوافي – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: أحمد علي.

**أفضل حدث رياضي؟

أفضل حدث هو حصول بعض الأبطال على ميداليات ذهبية في رفع الأثقال والاسكواش سواء رجال أو سيدات.

**أسوأ حدث رياضي؟

استمرار غياب الجماهير عن المدرجات.

اختر أنت أيضا الأفضل في 2018 من وجهة نظرك من هنا. (طالع التفاصيل)

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