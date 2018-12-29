لاسارتي يحضر مران الغائبين في الأهلي

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 10:58

كتب : FilGoal

مارتن لاسارتي

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حضور مران اليوم السبت لمجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة الداخلية الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية في السادسة من مساء اليوم ضمن المباريات المؤجلة من الجولة السادسة في الدوري المصري.

وحضر المدير الفني بصحبة معاونيه سبيستيان، المدرب المساعد، و اليخاندرو مدرب الأحمال.

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وحرص المدير الفني على متابعة المران وتحدث مع حسام عاشور قائد الفريق.

وكان لاسارتي قد حضر إلى القاهرة أمس الجمعة لبدء مشواره بشكل رسمي مع الفريق وعقد أمس جلسة مع محمد يوسف المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ومن المقرر أن يقود لاسارتى تدريبات الفريق غدا استعدادا لمواجهه بيراميدز الجمعة المقبل.

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