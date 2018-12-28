تقدم مجلس إدارة نادي المصري بالكامل باستقالته مساء اليوم الجمعة عقب إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية في النادي إلى جانب رفض الميزانية.

وأعلن محمد الخولي نائب رئيس المصري عبر FilGoal.com استقالة مجلس المصري بالكامل.

ورفض محمد الخولي إبداء أي أسباب وراء الاستقالة في الوقت الحالي، مكتفيا بـ"كل ما أريد قوله الآن أن المجلس تقدم باستقالة جماعية. سنرحل".

ومن المنتظر أن تُرسل الاستقالة إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة من أجل اعتمادها ومن بعدها يصبح من حق الجمعية العمومية في المصري، اختيار مجلسها الجديد.

وصوت أعضاء الجمعية العمومية في المصري على رفض ميزانية النادي بنسبة 87% في مقابل 13% كنسبة موافقة على الميزانية.

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التكميلية في المصري، فوز معتز عوض مشكاك بمقعد نائب الرئيس.

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