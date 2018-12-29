وفاة محمد السباعي الإعلامي والمعلق الرياضي

توفى محمد السباعي الإعلامي الرياضي ومعلق مباريات كرة القدم المصري عن همر يناهز 46 عاما.

وتعرض محمد السباعي لحادث سير فجر اليوم السبت، أدى لوفاته.

وكتب طارق النبراوي –أحد أصدقاء محمد السباعي- عبر الحساب الشخصي للراحل خبر وفاته إثر حادث السير.

قبل أن تؤكد قناة دي إم سي الخبر وتنعي أسرة الرياضة المصرية في الراحل.

وعمل السباعي كإعلامي رياضي ومعلق لمباريات كرة القدم في التليفزيون المصري، وقناة دبي الرياضية، قبل أن تكون آخر محطاته عبر قناة DMC Sports بالموسم الماضي.

ويُنعي FilGoal.com أسرة الفقيد راجين من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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