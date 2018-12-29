خاص محمد يوسف لـ في الجول: لاسارتي يبدأ مهمته بعد لقاء الداخلية.. ووديات لتقييم الراحلين

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 11:06

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - النجوم

كشف محمد يوسف مدرب عام النادي الأهلي عن جاهزية كل مصابين الفريق لمواجهة الداخلية.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية مساء اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري.

وقال محمد يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "مواجهة الداخلية هامة للغاية في إطار الفوز بالمؤجلات وضرورة الاستمرار في السير بنفس الريتم بالدوري للوصول إلى الصدارة".

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وأضاف "الداخلية فريق مميز ودائما ما يقدم أداء قوي أمام الفرق الكبيرة، والفريق جاهز للمباراة بشكل كامل بعد عودة عدد من المصابين".

يوسف أتبع "لاسارتي سيتسلم الراية بعد المباراة، وقد قام بتكوين فكرة عن كل شئ بعد الاطلاع على التقارير المطلوبة".

وواصل "لم أحدد قائمة بالراحلين أو خلافه، وهذا الأمر متروك تماما للمدير الفني الجديد".

مدرب الأهلي أتم "لاسارتي يملك فرصة للتقييم، وقد يقيم مباريات ودية لتحديد شكل الفريق حتى آخر يناير".

وكان مارتين لاسارتي المدرب الأوروجواني الجديد للأهلي قد حضر مران الفريق صباح اليوم السبت لأول مرة. (طالع التفاصيل)

ويتواجد لاسارتي في مدرجات ملعب بتروسبورت، لحضور مباراة الأهلي والداخلية.

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