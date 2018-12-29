شدد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية على دخول فريقه مواجهة الأهلي مثل أي مباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مشوار الدوري.

ويلعب الداخلية أمام الأهلي في السادسة من مساء اليوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وعن استعدادات الداخلية للمواجهة قال عبد العال في تصريحات لـ FilGoal.com "مثلها مثل أي مباراة بثلاث نقاط نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "نلعب أمام النادي الأهلي وهو يواجه ضغوطات في الوقت الحالي من أجل الفوز بالمباريات المؤجلة للمنافسة على اللقب وهو ما يسبب صعوبة لدينا".

وعن تحفيزه للاعبين أوضح عبد العال "دائما ما تكون مواجهة الأهلي والزمالك والمباريات الكبيرة، يكون اللاعب مستنفر من أجل الظهور بشكل جيد، ونسعى أن نقدم مباراة جيدة".

وبالحديث عن تحقيقه الفوز على الأهلي ذهابا وإياب بأحد مواسم الدوري قال عبد العال: "أتمنى تحقيق ذلك بالتأكيد"، وأضاف ضاحكا "المفارقة أن محمد يوسف كان المدير الفني أيضا وقتها وسأحاول تكرار الأمر".

وتابع "دائما مواجهة الأهلي تكون قوية، أتمنى فقط أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم".

وبسؤاله عن تحديد نقاط قوة الأهلي لتحذير لاعبيه أوضح "لا يوجد فرد بعينه، ولكن الكرة الجماعية التي يلعبها الفريق فنحن حذرنا اللاعبين من ترك المساحات للاعبي الأهلي والتركيز على مراقبة رأس الحربة بصورة قوية

وأضاف "قمت أيضا بالتحذير من مهارة ناصر ماهر الذي يعتبر العقل المفكر في الأهلي بالفترة الحالية".

وأخيرا بعيدا عن المباراة وعن الاقتراب من تدعيم دفاع الفريق في يناير أتم عبد العال "تحدثنا مع شوقي السعيد ووكيله وهو مرحب بصورة مبدئية، والأمور الآن في يده هو، سننتظر ونرى ما سيحدث".

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