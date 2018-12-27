بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا لتوضيح ما وصفه بـ"الكلام المغلوط" بخصوص حسين الشحات.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي: " إدارة النادي تؤكّد أن بعض ما تناولته المواقع الإلكترونية وصفحات (فيسبوك) من عروض خاصة بانتقال حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، إلى الأهلي، حديث مغلوط".

" لم يصدر عن النادي أو أيٍ من مسؤوليه أي تصريحات في هذا الشأن".

"سياسة الأهلي ثابتة على مدار تاريخه، وأن مفاوضات ضم أي لاعب تجري من خلال القنوات الشرعية، وعندما تنتهي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المنابر الإعلامية المملوكة للنادي".

وربطت تقارير عديدة بين حسين الشحات والأهلي، في وقت قال فيه عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأحمر: "لا توجد مفاوضات، بل رغبات معلنة ومعروفة، ولا داع للخوض في تفاصيل أكثر من ذلك".

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروضا لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

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