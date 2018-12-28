نادر شوقي: المنتخب ضمن اعتبارات عودة رمضان إلى الأهلي.. الكل مستفيد من الصفقة

عدد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي الأطراف المستفيدة من عودة اللاعب إلى الأهلي من جديد.

الأهلي وهدرسفيلد على أعتاب الإعلان بشكل رسمي عن عودة رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي: "كل الأطراف ستستفيد من إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي. التجربة ستكون مفيدة للجميع وفي أفضل وقت".

وأوضح في تصريحاته مع صدى البلد "رمضان صبحي يحتاج إلى الأهلي، والأهلي يحتاج رمضان صبحي. اللاعب متشوق للعب بقميص المارد الأحمر من جديد وكذلك يضع في اعتباره منتخب مصر الذي يعد مهما للغاية بالنسبة لرمضان صبحي".

وتابع "كل تلك الاعتبارات كانت سببا في إتمام الصفقة".

وأكمل حديثه قائلا: "هدرسفيلد في البداية كان رافضا للأمر ولكنه تفهم بعد ذلك رغبة اللاعب ومدى الاستفادة من عودته إلى جانب احتمالية مشاركته في كأس الأمم ومدى الإفادة العائدة على النادي في ذلك".

عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي كشف كواليس عودة رمضان إلى الأهلي ومدى إصراره على ذلك. (طالع التفاصيل)

وكان رمضان صبحي لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

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