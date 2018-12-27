القيعي يعلنها: إصرار رمضان صبحي لعب الدور الأكبر في عودته.. إفريقيا هدفنا

أعلن عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي إتمام صفقة عودة رمضان صبحي من جديد إلى القلعة الحمراء.

الأهلي وهدرسفيلد على أعتاب الإعلان بشكل رسمي عن عودة رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وقال عدلي القيعي: "كنا نعمل على ملف عودة رمضان صبحي منذ مدة ونادر شوقي وكيل اللاعب ساعدنا كثيرا في الأمر".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "الدور الأكبر كان لرمضان صبحي نفسه. رمضان كان مصرا على العودة من جديد إلى الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "هدرسفيلد رفض تماما ترك رمضان صبحي بشكل نهائي ورفض إعارته لمدة أكثر من 6 أشهر".

وتابع "استعارة رمضان صبحي لمدة 6 أشهر وبعد ذلك قد نتحدث حول زيادة الإعارة مع النادي الإنجليزي".

وأكمل حديثه قائلا: "قبلنا استعارة رمضان لمدة 6 أشهر فقط لأنه لاعب كبير ويعرف الأهلي جيدا والنادي على أعتاب تحديات كبيرة خلال الـ 6 أشهر المقبلة".

وأوضح "أمامنا تحديات عديدة مثل لقب السوبر المصري وكذلك البطولات المحلية وبطولة إفريقيا".

وشدد "بطولة إفريقيا هي هدفنا الأساسي والكل يعمل من أجل ذلك اللقب".

وكشف القيعي "كنا في سباق مع الزمن في صفقة رمضان صبحي. الأزمة فٌرجت أمس الأربعاء والخلاف كان ماديا وخاص بمدة الاستعارة أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "هدرسفيلد أرسل لنا العقود ونحن من جانبنا حققنا رغبات النادي الإنجليزي في العقد. وتم الأمر".

وكرر "إصرار رمضان صبحي ساعدنا كثيرا في عودته".

وكان رمضان صبحي لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

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