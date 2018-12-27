نادر شوقي يشرح سر تفضيل عودة رمضان للأهلي على حساب أندية أوروبا.. وعقبات الصفقة

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 16:57

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - مصر

قال نادر شوقي وكيل اللاعبين عن أن هناك من يريد أن يأخذ السبق من خلال السوشيال ميديا ووسائل الاعلام عن طريق معلومات خاطئة ومضللة حول صفقة رمضان صبحي.

وأضاف نادر شوقي عبر برنامج (استوديو 93.7) على إذاعة أون سبورت "هناك من يتحدث في الإعلام عن بعض الأمور التي تهدد صفقة رمضان صبحي بالفشل، وبالطبع هذا أمر غير احترافي تماما".

واستكمل "البعض يريد أن يأخذ السبق من خلال مقولة (على مسؤوليتي) ولكن هؤلاء لا يعرفون شيئا".

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شوقي أتبع "بيان النادي الأهلي طبيعي جدا لأنه لا يوجد أي شئ تم بشكل رسمي حتى الآن ولا يوجد أي اتفاقات، قبل هذا البيان كان هناك بعض الأنباء التي تشير إلى بعض التفاصيل ووصلت إلى المقابل المادي.. ولكننا لا زلنا في مرحلة المفاوضات".

وواصل "أنا من أكثر الناس الداعمين للاحتراف الأوروبي، ولكن هناك بعض العناصر التي تجعل اتجاه رمضان صبحي في النادي الأهلي وليس مكان أخر، أهمها احتياج النادي الأهلي".

وتابع "وأيضا احتياج اللاعب للأهلي وللمنتخب أيضا. يجب التفكير في بعض العوامل في هذا الأمر".

شوقي أتم "لو كل الأمور جرت بشكل جيد، من الممكن رؤية رمضان صبحي في مباراة الأهلي وبيراميدز في الرابع من يناير المقبل، ونحن نتمنى أن يكون له دور في هذا اللقاء".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اقتراب رمضان صبحي من الانضمام للأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. (طالع التفاصيل)

كان رمضان صبحي قد انتقل إلى فريق هدرسفيلد تاون بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

وكان رمضان صبحي لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

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