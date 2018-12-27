أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 15:16

كتب : أحمد العريان

تركي آل الشيخ

أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا ملكيا بإعفاء تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية من منصبه، مع توليه هيئة الترفيه ضمن قرارات ملكية عدة.

وقرر الديوان الملكي السعودي، إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.

وقد تم إعفاء تركي آل الشيخ من منصب رئيس هيئة الرياضة، وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة بدلا منه.

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وصدر أمر ملكي بتعيين تركي آل الشيخ رئيسا لهيئة الترفيه وعبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة. وتم تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

يذكر أن تركي آل الشيخ هو أيضا رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

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