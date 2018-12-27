ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي قبل رحيله

بات رمضان صبحي قاب قوسين أو أدنى من العودة لصفوف الأهلي مجددا على سبيل الإعارة بعدما رحل عنه قبل عامين وبالتحديد في صيف 2016 لينضم إلى ستوك سيتي.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون الأهلي

وبعدها رحل رمضان من ستوك إلى هدرسفيلد تاون لكنه لم يشارك بشكل مستمر ليقترب من العودة إلى الأهلي الذي أكد حاجته إلى لاعبه السابق.

فماذا قدم رمضان مع الأهلي قبل احترافه في إنجلترا؟

بداية بزوغ نجم رمضان صبحي كان في الدورة الرباعية للدوري موسم 2013-2014 تحت قيادة فتحي مبروك وحينها صعد معه كريم بامبو ومحمود حسن "تريزيجيه" أيضا.

شارك رمضان مع الأهلي في 87 مباراة في كل البطولات بين الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

خلال تلك المباريات سجل رمضان صبحي 16 هدفا وجاءت كالتالي:

في الدوري شارك في 58 مباراة وسجل 12 هدفا.

في كأس مصر شارك في سبع مباريات وسجل ثلاثة أهداف.

في السوبر المصري شارك مرتين ولم يسجل.

وفي المباريات القارية شارك في 20 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وخلال تلك المباريات صنع رمضان أكثر من 15 هدفا في مختلف البطولات مع الفريق الأحمر.

وتوج اللاعب صاحب الـ21 عاما مع الأهلي ببطولتي للدوري موسمي 2013-2014 و2015-2016، وكأس السوبر عامي 2014 و2015، والكونفدرالية في 2014.

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