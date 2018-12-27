الاتفاق تم والأمور انتهت بشكل رسمي. رمضان صبحي يعود إلى الأهلي من بوابة هدرسفيلد الإنجليزي.

مصدر مقرب من اللاعب تحدث مع FilGoal.com قائلا: "الاتفاق تم بين الأهلي وهدرسفيلد ورمضان صبحي".

وأضاف "رمضان صبحي يعود إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى "الصفقة كلفت الأهلي مليون جنيه إسترليني مقابل انضمام رمضان صبحي لمدة 6 أشهر".

متى يظهر رمضان صبحي بقميص الأهلي؟ يُجيب المصدر: "لقاء الأهلي وبيراميدز سيكون هو الأول لرمضان صبحي".

وأردف "ولكن الأمر متوقف أيضا على سرعة إنهاء الأوراق الخاصة باللاعب. إذا انتهت الأوراق سريعا، فيتواجد رمضان أمام بيراميدز".

ومن المنتظر أن يعلن نادي هدرسفيلد الإنجليزي رحيل رمضان صبحي خلال فترة زمنية قصيرة.

وكان رمضان صبحي لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

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