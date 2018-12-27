قائمة الزمالك – غياب النقاز والونش ومحمود علاء.. وعودة طارق حامد وجنش أمام بتروجيت

سيكون الزمالك بثنائي قلب دفاع فقط أمام بتروجيت، فيما يغيب حمدي النقاز للإصابة ويعود جنش أمام بتروجيت.

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة بتروجيت في بطولة الدوري، والمكونة من 20 لاعبا.

ويلتقي الزمالك مع بتروجيت مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود علاء مدافع الفريق للإيقاف، مع تواصل محمود حمدي "الونش" للإصابة أيضا.

ويغيب أيضا حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي للفريق للإصابة، فيما يتواصل غياب أيمن حفني، ويعود جنش لحراسة مرمى الفريق بعد إراحته أمام القطن التشادي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

الدفاع: محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام – بهاء مجدي – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد أحمد كاماتشو.

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العاطي "دونجا" – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد إبراهيم – مصطفى فتحي.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو.

قائمة الزمالك لمباراة بتروجت القادمة بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/YcJwiehfXj — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 27, 2018

اختر تشكيل الزمالك الأمثل أمام بتروجيت في ظل الغيابات الكبيرة من هنا.

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