توصل الأهلي إلى اتفاق مع نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بشأن التعاقد مع رمضان صبحي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن الأهلي يتفاوض حاليا مع هدرسفيلد بشأن التفاصيل المالية للصفقة.

وتأتي المفاوضات على مقابل مالي يترواح ما بين 800 ألف إلى مليون جنيه إسترليني لاستعارة لاعب منتخب مصر.

على جانب آخر علم FilGoal.com أن نادي هدرسفيلد انزعج من التسريب الإعلامي للصفقة في الأيام الماضية لأن سرية المفاوضات كانت إحدى الشروط المطلوبة، لذلك اضطر الأهلي لإصدار بيان رسمي يوضح خلاله مفاوضاته مع هدرسفيلد.

وتقترب الصفقة من الاتمام بشكل رسمي خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى 4 أيام.

وفي حالة إتمام الصفقة خلال هذه الفترة الزمنية سيقترب رمضان صبحي بشدة من الظهور الأول مع الأهلي والمشاركة في مباراة بيراميدز في الدوري المصري يوم 4 يناير المقبل.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه وجود مفاوضات مع نادي هدرسفيلد لضم رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، ووصول المفاوضات أيضا لمراحل متقدمة.

من جهة أخرى، نفى النادي أن تكون المصفقة قد تمت بشكل رسمي إلى الآن، ولكنها مازالت في مرحلة المفاوضات. (طالع بيان الأهلي)

كان رمضان صبحي قد انتقل إلى فريق هدرسفيلد تاون بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

وكان رمضان صبحي لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

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