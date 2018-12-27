هل يعود باسم مرسي للزمالك؟ أم يستمر اللاعب في رحلته خارج النادي حتى نهاية الموسم على الأقل.

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن موقف باسم مرسي من العودة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "باسم مرسي قطع إعارته لفريق لاريسا اليوناني، وبالتالي فإن وجوده وتدريبه مع الزمالك في الوقت الحالي أمر طبيعي".

وأتبع "ربما ينتقل اللاعب لسموحة على سبيل الإعارة مرة أخرى حتى نهاية الموسم، وإذا تعطلت الصفقة فتوجد أندية أخرى مهتمة باللاعب مثل إنبي، وبتروجيت، والإنتاج الحربي".

صاحب الـ26 عاما انتقل للزمالك من الإنتاج الحربي في صيف 2014، وتألق اللاعب في موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدوري.

وإجمالا لعب مرسي 136 مباراة بقميص الزمالك سجل فيهم 50 هدفا.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

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