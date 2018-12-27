وكيله يكشف موعد الإعلان الرسمي عن صفقة رمضان صبحي.. ومتي يصل اللاعب القاهرة

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 23:19

كتب : FilGoal

الأهلي والاتحاد أحمد السيد رمضان صبحي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي الذي توصل لاتفاق للانتقال إلى الأهلي موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

الأهلي

الأهلي أصدر بيانا رسميا أكد فيه المفاوضات مع لاعبه السابق، قبل أن تكشف مصادر عدة عن توصل الأطراف الثلاثة (الأهلي ورمضان وهدرسفيلد) لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب للأحمر 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال نادر شوقي في تصريحات لملعب أون: "الإعلان عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي ونهائي سيتم خلال 24 ساعة".

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وكشف موعد وصول اللاعب إلى القاهرة تمهيدا للانضمام إلى تدريبات ناديه "خلال 48 ساعة سيكون في القاهرة ولكن بعد موافقة هدرسفيلد أولا".

وأشار شوقي إلى دور محمد فضل مدير التعاقدات السابق في الأهلي "لا يمكن تجاهل دور محمد فضل في عودة رمضان للأهلي".

عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأحمر كشف عن إصرار صاحب الـ21 عاما على العودة لناديه القاهري كان له دورا حاسما في إتمام الاتفاق (طالع التفاصيل).

رمضان صبحي كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي. صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

لكن ما الإضافة المتوقع أن يقدمها اللاعب الشاب للأهلي.. مهارات حاسمة (طالع التفاصيل).

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