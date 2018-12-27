أرقام في الجول - ما المتوقع من رمضان إضافته لـ الأهلي.. مهارات حاسمة

الجناح الشاب اقترب من العودة لارتداء القميص الأحمر مجددا، ومعه ترتفع آمال جماهير الفريق في تقديم الدعم الهجومي للنادي الأهلي خلال المعتركات المقبلة.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون الأهلي

مصدر مقرب من اللاعب كشف لـFilGoal.com توصل الأهلي لاتفاق مع اللاعب ناديه هدرسفيلد تاون لانتقاله لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل 800 ألف إسترليني.

وعدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأحمر كشف عن إصرار صاحب الـ21 عاما على العودة لناديه القاهري كان له دورا حاسما في إتمام الاتفاق (طالع التفاصيل).

ولكن ما الإضافة المتوقع أن يقدمها رمضان صبحي للأهلي خلال الفترة المقبلة التي تشهد مباريات هامة للأهلي في الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.

ذلك ما يحاول FilGoal.com استعراضه معكم.

رمضان صبحي كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي. صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

ولكن منذ رحيله عن الأهلي في صيف 2016 لم يصنع أي لاعب أهداف أكثر من رمضان صبحي في موسم وحيد.

صنع لاعب المنتخب الوطني 12 هدفا في موسم 2015-2016، وهو الرقم الذي لم يتخطاه أي لاعب منذ ذلك الحين في موسم واحد.

جونيور أجايي وعبد الله السعيد كانا اللاعبين الوحيدين اللذين عادلا هذا الرقم الموسم الماضي 2017-2018 بـ12 هدفا لكل منهما.

بينما كان أفضل رقم من حيث الصناعة لوليد سليمان على سبيل المثال 11 هدفا موسم 15-16 خلف رمضان صبحي بتمريرة حاسمة وحيدة.

إذا الأهلي ينتظره لاعب قادر على تقديم التمريرات الحاسمة لزملائه وإيصالهم إلى المرمى من أقصر الطرق.

عامل آخر ربما يساعد الأهلي في صناعة اللعب على أرض الملعب خلال الفترة المقبلة.. ليس ذلك فقط، بل تسجيل الأهداف وتوقيتها أيضا.

يسجل رمضان في بعض الأوقات الحاسمة من المباريات. 17 هدفا سجلهم مع المارد الأحمر. 3 منهم كانوا في أول 15 دقيقة ليضمن لفريقه السيطرة مبكرا والانتصار لاحقا.

و5 أهداف من أصل الـ17 كانوا في آخر ربع ساعة من المباراة، منهم 3 أهداف في الـ+90.. أمام النصر في الدقيقة 96 وأمام غزال المحلة في الدقيقة 95 وأمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 93.

المرونة التكتيكية

مع القدرة الكبيرة على التعامل في موقف واحد ضد واحد وتنفيذ مراوغات ناجحة - مثلما كان الحال في الدوري المصري - فإن ذلك قد يساعد الفريق على صنع خطورة أكبر في الثلث الأمامي.

أضف إلى ذلك قدرته على التعامل في المواقف الدفاعية والارتداد إلى الخلف بناءً على الفترة التي لعب فيها تحت قيادة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني والتي اعتمد فيها الأخير على الأفكار الدفاعية وتقديم الجناح الدعم للظهير.

ومع كل من ستوك سيتي وهدرسفيلد كذلك وخلال عدد الدقائق غير الكثيرة التي لعبها المصري، كان بالأساس يتواجد في مثل هذه المواقف إذ كان الفريقين يعتمدان على الدفاع في أغلب الأحيان أمام الخصوم واللجوء إلى الهجمات المرتدة.

رفقة مدرب الأهلي الجديد مارتن لاسارتي وأثناء التعرض للهجوم، يفكر لاسارتي‎ دائما في كيفية تطبيق دفاع المنطقة مع اقتراب عناصر فريقه بشدة من عناصر الخصم من أجل الحصول على الكرة بسرعة، وبدء الهجمة بأسرع وقت، وهو ما يعد رمضان قادرا على المساهمة فيه.

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قد يُمنح صاحب الـ21 عاما الحرية الهجومية من مدربه، إذ يفضل المدرب الأوروجوائي الاعتماد على الضغط المتقدم لخماسي المقدمة (مهاجم ولاعب رقم 10، وجناحين، واللاعب رقم 8).

يعطي لاسارتي تعليمات لظهيري الجنب بالتقدم للأمام وتقديم الزيادة الهجومية وهو ما يعني إمكانية تكوين جبهات بين الظهير الأيسر (علي معلول - محمود وحيد - أيمن أشرف) والجناح الأيسر: رمضان أو أجايي أو وليد سليمان على سبيل المثال.

بالتأكيد رمضان سيجد حيزا للعب تحت إمرة لاسارتي الذي يلعب في الغالب بطريقتي 4-2-3-1 و 4-3-3، ولكن الأهم أن يتمكن من الاندماج سريعا في أجواء ناديه بعد معاناته من قلة المشاركة بالدوري الإنجليزي.

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