مدرب الأهلي - الملامح التكتيكية لـ لاسارتي‎ .. أهمية خاصة لـ السولية وعقلية هجومية

العثور على محتوى يتحدث عن تكتيك مارتين لاسارتي‎ المرشح لتدريب الأهلي لم يكن بالأمر الهين، ولكن موضوع صحفي نشر في "ماركا" عن المدرب الأوروجوياني إبان توليه تدريب ريال سوسييداد يكشف الكثير من ملامح عقليته التكتيكية.

ما قالته ماركا يكمل بعد الحلقات الناقصة التي وجدها FilGoal.com في مقالات تحليلية من تشيلي وأوروجواي. الرجل يحب أن يلعب بطريقة 4-2-3-1. في تشيلي مثلا عندما كان لاسارتي‎ مدربا ليونيفرسيداد كاتوليكا، وصفوا طريقته بأنها 4-2-1-3، الجناحان بالنسبة للازارتي أقرب إلى ثنائي هجومي حول اللاعب رقم 9.

في أول مران فني للاسارتي‎ في سان سيباستيان، يوم 26 يوليو 2009، ركز الأوروجوياني على الضغط العالي دائما على الخصوم. المسؤول الأول أمام لاسارتي‎ لتطبيق هذا الأمر هو الرباعي الأمامي.

ماركا أوضحت أن الضغط العالي، وأهمية محور الوسط في الأدوار الهجومية، والتواجد المكثف على الجناحين هي أهم أفكار لاسارتي‎ في هذا المران الفني.

"أريد مفاجآت"

في ذلك المران، قسم لاسارتي‎ لاعبي سوسييداد إلى مجموعتين، واحدة هجومية وأخرى دفاعية، لكن تركيزه الأكبر كان مع المجموعة الهجومية، وأولى تعليماته كانت للرباعي الأمامي الذي تكون وقتها من تشافي برييتو وديفيد زوروتوزا وجوناثان، خلف بورخا فيجويرو. خلفهم كان هناك اسمين معروفين، أسيير إيارامندي ودييجو ريفاس.

الهجوم بالنسبة للاسارتي‎ يتمحور حول الرجل الثاني في خط الوسط، إيارامندي قاطع للكرات وريفاس صانع للألعاب، تفكير الفريق الهجومي يتمحور حول ريفاس الذي إذا تمت مقارنة طريقة الأهلي بطريقة سوسييداد، سيكون عمرو السولية (أو محمد محمود) هو المرادف الطبيعي لريفاس.

لا تمنحوا ظهركم للمباراة، أريد مفاجآت وتحركات دقيقة. هذا كان أول ما قاله لاسارتي‎ للاعبيه الهجوميين. دائما يريد لاسارتي‎ من لاعبيه الهجوميين الضغط من الأمام.

وعند الاستحواذ على الكرة، يريد لاسارتي‎ من لاعبيه التحرك معا، ريفاس (أو اللاعب رقم 8 بشكل عام) يقود المنظومة الهجومية المتناغمة في ذهن لاسارتي‎، الرباعي الهجومي يتحرك معا بشكل يمنح صاحب الكرة "خيارين للتمرير"، بحسب تعليمات لاسارتي‎.

ولتعويض تقدم اللاعب رقم 8 للهجوم، يريد لاسارتي‎ من أحد لاعبي دفاعه التقدم إلى الأمام بجوار اللاعب رقم 6 في خط الوسط، مع تعليمات مستمرة للظهيرين بالزيادة الهجومية.

مزيد من الأفكار

موقع "كونسيبتو تاكتيكا" في تشيلي، أفرد مقالا لتحليل أفكار لاسارتي‎ في دربي تشيلي حينما كان يقود لازارتي يونفرسيداد دي تشيلي، ضد يونفرسيداد كاتوليكا.

في بناء اللعب، يريد لاسارتي‎ من ظهيريه الانطلاق والزيادة الهجومية، بحيث يمرر حارس المرمى الكرة لأحد المدافعين، ليبني اللعب مع شريكه في خط الدفاع ولاعب الوسط رقم 6، قبل خروج الكرة للهجوم.

الضغط من الأمام من ضمن أهم أفكار لاسارتي‎ دائما، مع وجود 5 لاعبين دائما، وتحت أي ظرف، في المناطق الأمامية. مهاجم ولاعب رقم 10، وجناحين، واللاعب رقم 8.

أما أثناء التعرض للهجوم، يفكر لاسارتي‎ دائما في كيفية تطبيق دفاع المنطقة مع اقتراب عناصر فريقه بشدة من عناصر الخصم من أجل الحصول على الكرة بسرعة، وبدء الهجمة بأسرع وقت.

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