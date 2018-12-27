رسميا – رغم العنصرية.. الدوري الإيطالي لن يتوقف

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استمرار مسابقة الدوري الإيطالي وعدم توقفها رسميا.

وأصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يؤكد فيه استمرار مسابقة الدوري برغم الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة إنتر ميلان ونابولي.

وقال جابريال جرافينا في تصريحات صحفية "كرة القدم ستلعب يوم السبت".

وأضاف "المباريات ستلعب بشكل طبيعي كما خطط لها. الدوري لن يتوقف".

كانت بعض التقارير قد أشارت لاحتمالية توقف مسابقة الدوري الإيطالي بسبب تعرض كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لهتافات عنصرية أثناء مباراة إنتر ميلان ونابولي.

وتعرض كوليبالي للطرد خلال المباراة، والتي انتهت بفوز إنتر على نابولي بهدف مقابل لا شيء.

وأبدى كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي ليوفنتوس تضامنه مع كوليبالي. (طالع التفاصيل)

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