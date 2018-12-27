ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة الداخلية.. وتحديد موعد عودة سعد سمير

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 12:37

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في إثيوبيا

أكد خالد محمود طبيب الأهلي على جاهزية الثلاثي أيمن أشرف وكريم وليد "نيدفيد" ووليد سليمان لمواجهة الداخلية.

سعد سمير

النادي : الأهلي

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الداخلية يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري.

وكشف خالد محمود للصحفيين خلال مران الأهلي أن الثلاثي السابق لا يعاني من أي شكاوى طبية وجاهزون للمشاركة.

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كذلك حدد موعد سعد سمير مدافع الفريق للتدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع.

ويعاني سعد سمير من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب في الدوري.

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

سعد سمير الأهلي وليد سليمان الدوري المصري

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