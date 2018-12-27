ميسي: ابني يناقشني حين أخسر.. وأتمنى العمل مع جوارديولا مجددا

بالنسبة لليونيل ميسي نجم برشلونة وأحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، فإن منتقده الأول حين يخسر ويقدم أداء متواضعا في الملعب هو ذلك الطفل الصغير.. تياجو.. نجله.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال ميسي في حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية:"في السابق لم أكن أتكلم عن كرة القدم في المنزل حين أخسر. الأمر يختلف الآن. من الصعب دائما تقبل الهزيمة والأداء المتواضع، لكن تياجو يجبرني على التعليق على ما حدث وتوضيح لماذا لم نفز. نتحدث أكثر الآن".

وأوضح قائد الأرجنتين البالغ عمره 31 عاما رغبته في لم الشمل مع جوسيب جوارديولا مدرب برشلونة الأسبق "رغم صعوبة الأمر، أتمنى العمل مع جوارديولا مجددا. فهو أحد أفضل المدربين في العالم".

رغم تصدر برشلونة للدوري الإسباني إلا أنه استقبل 19 هدفا في 17 مباراة، لماذا؟

يجيب الهداف التاريخي لبرشلونة والأرجنتين "في الموسم الحالي نلعب بطريقة 4-3-3. العام الماضي كنا نتبع أسلوب 4-4-2 ونضيق المساحات أكثر في الملعب، وكان صعبا تسجيل الأهداف بكثرة. الآن، نستحوذ أكثر على الكرة ونلعب بشكل أفضل، لكن هذا على حساب الدفاع والفرق المنافسة تجد ثغرات للاختراق. في المباريات الأخيرة تطورنا على مستوى الدفاع وأتمنى مواصلة ذلك".

أندريس إنييستا.. أحد أساطير برشلونة.. رحل في الصيف الماضي ليحمل ميسي شارة قيادة الفريق في الميدان.

كان إنييستا أحد الموهوبين الذي يطمئن ميسي بوجودهم في الملعب، فقال الأخير:"أفتقده كثيرا، في الميدان وخارجه. لدينا ذكريات سنوات عديدة، قضينا أوقاتا كثيرة معا، حصص تدريبية، مباريات ومواقف بعيدة عن كرة القدم. بالتأكيد غيابه ملحوظ".

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