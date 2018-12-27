لاسارتي يصل القاهرة الجمعة ويحضر مباراة الأهلي والداخلية.. وينتظر 4 تقارير

يصل مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني الجديد للنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء غد الجمعة.

ويتواجد لاسارتي في ملعب بتروسبورت، لمتابعة مباراة الأهلي والداخلية المقرر لها مساء السبت.

ويتسلم لاسارتي فور وصوله، أربعة تقارير كان قد طلبها من الجهاز المعاون للفريق.

وتشمل تلك التقارير، تقرير فني من محمد يوسف الى جانب تقرير باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق عن اللاعبين.

وتقرير إداري من سيد عبدالحفيظ عن الجوانب الإدارية ولائحة الفريق والجزاءات وغيرها.

وينتظر لاسارتي أيضا تسلم تقرير طبي عن موقف اللاعبين المصابين وسجل كل لاعب من الناحية الطبية.

وأخيرا، ينتظر لاسارتي تقريرا رابعا من محلل أداء الفريق الخاص باللاعبين.

وسيتولى لاسارتي مهمة إدارة الفريق لأول مرة خلال مباراة بيراميدز يوم 4 يناير المقبل في الدوري.

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