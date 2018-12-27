أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

والآن حان الدور على حمادة صدقي نجم الأهلي السابق، ومدرب نادي الجونة الحالي للاختيار.

** أفضل فريق؟

الأهلي بعدما توج بالدوري وتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا رغم ما عاناه من ظروف صعبة.

** أفضل لاعب؟

وليد سليمان لأنه قدم مستويات مميزة وكان مؤثرا للغاية في تشكيلة فريقه، ورغم غيابه عن المنتخب واصل الأداء بقوة وكان أحد أبرز اللاعبين في الدوري ودوري ابطال إفريقيا.

** أفضل لاعب صاعد؟

طاهر محمد طاهر، وكذلك ناصر ماهر وكل منهما يقدم كرة جميلة ونجحا في فرض نفسهما على المنتخب الأوليمبي وكذلك الدوري.

** أفضل مدرب؟

هيكتور كوبر بعد أن قاد المنتخب في كأس العالم 2018 في إنجاز كان غائبا منذ سنوات طويلة.

** مفاجأة العام؟

فريق بيراميدز الذي أحدث حالة من المنافسة والصراع في أول موسم له بشكله الجديد، وأيضا هناك ظاهرة وهي إن التوقيت الحالي غالبا ما يشهد تواجد الفرق الكبيرة في المقدمة، أما حاليا ومنذ حوالي 30 سنة نجد تأخر الفرق الكبيرة بسبب نظام المسابقة والمؤجلات في الموسم الجاري.

** تشكيل العام؟

حارس: عصام الحضري.

الدفاع: أيمن أشرف - محمود متولي - محمود علاء - أحمد فتحي.

الوسط:طارق حامد - عمرو السولية.

أمامهم: وليد سليمان - ناصر ماهر - إيريك تراوري.

الهجوم: وليد أزارو.

اختر أنت أيضا الأفضل في 2018 من وجهة نظرك من هنا. (طالع التفاصيل)

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