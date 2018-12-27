رسميا - لن يتم إيقافه.. براءة صلاح من تهمة التحايل على حكم مباراة نيوكاسل

لن يتعرض محمد صلاح لأي عقوبة وقد تم إثبات براءته تماما من تهمة التحايل على الحكم خلال مباراة نيوكاسل حسب تقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية.

بعد ركلة جزاء جدلية مهدت الطريق لانتصار ساحق لليفربول على ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء بنتيجة 4-صفر، محمد صلاح نجم الأول كان مهددا بالإيقاف إذا ثبت تحايله على الحكم جراهام سكوت.

وتفرض لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراتين على أي لاعب في الدوري يثبت خداعه للحكم.

وهو ما يهدد ليفربول بفقدان هدافه في مواجهتين ناريتين أمام أرسنال ومانشستر سيتي في 29 ديسمبر و3 يناير على الترتيب.

واجتمعت اللجنة اليوم الخميس لبحث وقائع الجولة 19 من البطولة والتي أقيم 9 مباريات منها يوم الأربعاء، قبل أن تقر ببراءة صلاح من تهمة التحايل على الحكم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن حكم اللقاء اعترف في تقريره بأنه ربما يكون أخطأ في احتساب ركلة الجزاء، لكن اللجنة أقرت بأن صلاح لم يكن يقصد التحايل، وبالتالي فلن تفرض عليه أي عقوبة.

وقال مارك هيزلي الحكم الإنجليزي الدولي السابق لصحيفة صن:"عمر نياسي ومانويل لانزيني عوقبا بالإيقاف لمباراتين لخداع الحكم في الموسم الماضي. صلاح سقط في الملعب مثلما فعلا ويجب أن يتلقى نفس العقاب إذا أجمعت اللجنة على إدانته".

وجذب مدافع نيوكاسل يد صلاح قبل أن يسقط الأخير في منطقة جزاء نيوكاسل ويحتسب الحكم له ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول لليفربول.

وانتقد رافاييل بينيتيث مدرب نيوكاسل قرار الحكم فقال بعد المباراة:"ركلة جزاء غيرت كل شيء والآن علي شرح لماذا استقبلنا 4 أهداف".

ووسع ليفربول الفارق في صدارة الترتيب إلى 7 نقاط مع مانشستر سيتي مستغلا خسارة الأخير يوم الأربعاء أمام مضيفه ليستر سيتي.

وفي المقابل سحق توتنام ضيفه بورنموث ليقتنص المركز الثاني في ترتيب البطولة.

طالع أيضا:

بالفيديو – هدية ليستر مقبولة.. صلاح يسجل ويصنع وليفربول يوسع فارق الصدارة برباعية أمام نيوكاسل

بالفيديو - سيتي يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن ليفربول في سقوط مفاجئ أمام ليستر

بالفيديو - يونايتد يحافظ على غزارته التهديفية مع سولشاير ويضرب هدرسفيلد بالثلاثة

خبر في الجول - صلاح إلى حفل الأفضل بإفريقيا بطائرة خاصة.. ومحرز وأوباميانج لم يؤكدا حضورهما

خبر في الجول - أبو تريكة يقود نجوم إفريقيا لمواجهة جيل السنغال 2002 على هامش حفل الأفضل