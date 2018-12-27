محمد محمود: رفضت أياكس وهوفنهايم من أجل الأهلي.. وصلاح نصحني بالانضمام لبازل

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 00:16

كتب : FilGoal

محمد محمود

كشف محمد محمود لاعب وادي دجلة والمنضم حديثا للأهلي عن رفضه 3 عروض أوروبية من أجل الانضمام للقلعة الحمراء.

محمد محمود

النادي : وادي دجلة

الأهلي

وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي ليبدأ مسيرته مع القلعة الحمراء مع بداية شهر يناير المقبل.

وقال محمد محمود لقناة إم بي سي: "رفضت 3 عروض للاحتراف في أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

أخبار متعلقة

في الجول يكشف موقف الأجنبي الإضافي في قائمة الأهلي بعد ضم جيرالدو شقيقه: ناد بلجيكي يريد حسين الشحات.. ولا نعلم شيئا عن تدخل مستثمر خليجي لضمه للأهلي مدرب دجلة: انتقال محمد محمود للأهلي؟ الأمر ليس بيدي

وأضاف "العروض كانت من هوفنهايم الألماني وبازل السويسري وأياكس الهولندي، ولكن قررت الانضمام للأهلي".

وأوضح "محمد صلاح أيضا نصحني بالانتقال لبازل عندما وصلني العرض وذلك قبل الدخول في مفاوضات مع الأهلي".

وعن مقدرته على تحمل المسؤولية مع الأهلي رد قائلا "الملعب هو الذي يحكم على أدائي مع الفريق".

وخاض محمد محمود أخر مباراة له مع وادي دجلة ضد الجونة وسجل هدفا في الفوز بثنائية دون رد.

طالع أيضا:

بالفيديو – هدية ليستر مقبولة.. صلاح يسجل ويصنع وليفربول يوسع فارق الصدارة برباعية أمام نيوكاسل

بالفيديو - سيتي يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن ليفربول في سقوط مفاجئ أمام ليستر

بالفيديو - يونايتد يحافظ على غزارته التهديفية مع سولشاير ويضرب هدرسفيلد بالثلاثة

خبر في الجول - صلاح إلى حفل الأفضل بإفريقيا بطائرة خاصة.. ومحرز وأوباميانج لم يؤكدا حضورهما

خبر في الجول - أبو تريكة يقود نجوم إفريقيا لمواجهة جيل السنغال 2002 على هامش حفل الأفضل

الأهلي محمد محمود محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد محمود: رفضت أياكس وهوفنهايم من أجل الأهلي.. وصلاح نصحني بالانضمام لبازل ساعة | الدوري المصري
ميسي: المنافسة مع كريستيانو كانت متعة للمشاهد.. وكنت أعلم أنني لن أفوز بالكرة الذهبية ساعة | أوروبا
بالفيديو – شكرا لأسامواه.. مارتينيز يقتل نابولي +90 وينتصر لإنتر ميلان ساعة | أوروبا
إصابة لاعب الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
نادر شوقي يكشف لـ في الجول مدة تعاقد الجونة مع حسام غالي.. وسبب عدم ضم فضل ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يرفض مواجهة الداخلية بالعباسية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل

قد ينال إعجابك