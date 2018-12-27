محمد محمود: رفضت أياكس وهوفنهايم من أجل الأهلي.. وصلاح نصحني بالانضمام لبازل

كشف محمد محمود لاعب وادي دجلة والمنضم حديثا للأهلي عن رفضه 3 عروض أوروبية من أجل الانضمام للقلعة الحمراء.

محمد محمود النادي : وادي دجلة الأهلي

وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي ليبدأ مسيرته مع القلعة الحمراء مع بداية شهر يناير المقبل.

وقال محمد محمود لقناة إم بي سي: "رفضت 3 عروض للاحتراف في أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف "العروض كانت من هوفنهايم الألماني وبازل السويسري وأياكس الهولندي، ولكن قررت الانضمام للأهلي".

وأوضح "محمد صلاح أيضا نصحني بالانتقال لبازل عندما وصلني العرض وذلك قبل الدخول في مفاوضات مع الأهلي".

وعن مقدرته على تحمل المسؤولية مع الأهلي رد قائلا "الملعب هو الذي يحكم على أدائي مع الفريق".

وخاض محمد محمود أخر مباراة له مع وادي دجلة ضد الجونة وسجل هدفا في الفوز بثنائية دون رد.

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