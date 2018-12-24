خاص مصدر في دجلة يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مرعي القريبة من الأهلي.. "لا رغبة في لاعبين"

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 13:56

كتب : حامد وجدي

محمود مرعي

كشف مصدر مسؤول داخل وادي دجلة عن مطالب النادي لإتمام صفقة محمود مرعي إلى الأهلي، التي تعتبر قريبة الإتمام حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

اقرأ – مصدر بالأهلي لـ في الجول: مرعي يقترب.. ونقطة واحدة لحسم الصفقة

وقال المصدر لـFilGoal.com: "سنطلب مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه للتخلي عن مرعي للأهلي".

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وأضاف "سنضيف أيضا حوافز مثل التي أضيفت في صفقة انضمام محمد محمود إلى الأهلي، مثل مبالغ مستحقة لنا في حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات وهكذا".

وأتم المصدر "لا نريد لاعبين في الوقت الحالي، لذا سيكون من الصعب أن تضم الصفقة لاعبين من الأهلي".

ومن المنتظر أن تكون الصفقة لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وقد يكون الحسم اليوم الاثنين.

وأوضح مرعي في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي مع وكيله والنادي. (من هنا)

محمود مرعي صاحب الـ 20 عاما لعب 12 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وتعاقد الأهلي مؤخرا مع محمد محمود لاعب وسط دجلة في صفقة شهدت انتقال أحمد رمضان "بيكهام" إلى الأخير.

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