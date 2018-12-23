تعرف على تصنيف فرق دوري الأبطال.. مجموعات نارية في انتظار المصريين

اكتملت أضلاع دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن سجل اسمه كأخر الصاعدين بانتهاء مباريات دور الـ32.

الترجي بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، صعد بشكل مباشر إلى دور المجموعات وفقا لنظام النسخة الحالية.

ويقدم FilGoal.com استعراض كامل لدور الـ32 كاملا، وكذلك الصاعدين لدور المجموعات.

وتقام قرعة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل 28 ديسمبر الجاري.

فرق دور المجموعات:

1 – الترجي التونسي (مباشرة)

2 – الأهلي المصري (2-1 على حساب جيما أبا جيفار الإثيوبي)

3 – الإسماعيلي المصري (3-2 على القطن الكاميروني)

4 – الوداد المغربي (3-3 مع جراف دي داكار السنغالي، بفارق الهدف خارج الملعب)

5 – شباب الساورة الجزائري (2-1 على اتحاد طنجة المغربي)

6 - شباب قسنطينة الجزائري (3-0 على فييرس الأوغندي)

7 – مازيمبي الكونغولي (2-1 على زيسكو الزامبي)

8 – فيتا كلوب الكونغولي (5-1 على بانتو بطل ليسوتو)

9 – بلاتينيوم الزيمبابوي (1-1 مع أوثو دويو بطل الكونغو، بفارق الهدف خارج الملعب)

10 – صن داونز الجنوب إفريقي (4-0 على أهلي بنغازي الليبي)

11 – أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (1-0 على أفريقيا ستارز الناميبي)

12 – لوبي ستارز النيجيري (3-3 جور ماهيا الكيني، بفارق الهدف خارج الملعب)

13 – سيمبا التنزاني (4-3 على نكانا الزامبي)

14 – أسيك ميموزا الإيفواري (2-0 على الملعب المالي)

15 – الإفريقي التونسي (3-2 على الهلال السوداني)

16 – هورويا الغيني (6-5 على النصر الليبي)

التصنيف

المستوى الأول

1 - مازيمبي 66 نقطة

2 - الأهلي 62 نقطة

3 - الوداد 51 نقطة

4 -الترجي 45 نقطة

المستوى الثاني

5 - ماميلودي صنداونز 40 نقطة

6- فيتا كلوب 29 نقطة

7- هورويا 19 نقطة

8 - الإفريقي 12 نقطة

المستوى الثالث والرابع

9- أورلاندو بيراتس 8 نقظ

10- سيمبا، الرياضي القسنطيني، الإسماعيلي، لوبي ستارز ،بلاتينوم ، شبيبة الساورة، أسيك ميموزا

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