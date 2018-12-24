تشهد اللحظات الحالية مفاوضات مكثفة بين ناديي الأهلي ووادي دجلة لحسم صفقة انتقال محمود مرعي مدافع الفريق الدجلاوي للقلعة الحمراء.

محمود مرعي النادي : وادي دجلة الأهلي

وكشف مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com عن انعقاد جلسة في الوقت الحالي بين مسؤولي الناديين للاتفاق على تفاصيل التعاقد.

وأشار المصدر إلى أن نقطة واحدة فقط تفصل الناديين للإعلان الرسمي عن الصفقة وهي أن تكون القيمة عبارة عن مقابل مالي فقط أم تقليل المقابل المادي مقابل إعارة لاعبين من الأهلي للوادي دجلة.

ومن المنتظر أن تكون الصفقة لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وقد يكون الحسم اليوم الاثنين.

وأوضح مرعي في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي مع وكيله والنادي. (من هنا)

محمود مرعي صاحب الـ 20 عاما لعب 12 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وتعاقد الأهلي مؤخرا مع محمد محمود لاعب وسط دجلة في صفقة شهدت انتقال أحمد رمضان "بيكهام" إلى الأخير.

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