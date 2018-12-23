تعرف على كل المتأهلين ومنافسي الزمالك المحتملين في الكونفدرالية

انتهت منافسات دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد، لتتحدد هوية 15 متأهلا إلى دور الـ32 مكرر، في حين تأهل النجم الساحلي مباشرة إلى دور المجموعات.

الـ15 فريقا المتأهلون إلى دور الـ32 مكرر، سيواجهون 15 فريقا خرجوا من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

من تأهل من دور الـ32 للكونفدرالية؟

النجم الساحلي التونسي (إلى دور المجموعات) بعد الفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري 3-1 بمجموع المباراتين.

بترو أتليتكو الأنجولي فاز على نيوكي الكونغولي 2-0 بمجموع المباراتين.

الزمالك فاز على القطن التشادي 7-2 بمجموع المباراتين.

حسنية أغادير المغربي فاز على جينيريشن فوت السنغالي 2-1 بمجموع المباراتين.

إينوجو رينجرز النيجيري فاز على اتحاد بلعباس الجزائري 2-0 بمجموع المباراتين.

ساليتاس البوركيني فاز على المصري 2-0 بمجموع المباراتين.

كمبالا سيتي الأوغندي فاز على متيبوا شوجار التنزاني 5-1 بمجموع المباراتين.

سان بيدرو الإيفواري فاز على موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية 3-1 بمجموع المباراتين.

الرجاء المغربي فاز على مبيري سبورتيف الجابوني 5-1 بمجموع المباراتين.

كايزر تشيفس الجنوب إفريقي فاز على إلجيكو بلوس الملغاشي 6-0 بمجموع المباراتين.

نهضة بركان المغربي فاز على الاتحاد الليبي 4-0 بمجموع المباراتين.

نيو ستار الكاميروني فاز على أهلي طرابلس الليبي بركلات الترجيح.

أشانتي كوتوكو الغاني فاز على شاركس الكيني 2-1 بمجموع المباراتين.

موكورا فيكتوري الرواندي فاز على هلال الأبيض السوداني 1-0 بمجموع المباراتين.

نصر حسين داي الجزائري فاز على جرين إيجلز الزامبي 2-1 بمجموع المباراتين.

الصفاقسي التونسي تغلب على جرين بافالوز الزامبي 4-2 بمجموع المباراتين.

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الزمالك لن يواجه أي من تلك الفرق، لأنه سيواجه القادمين من دوري أبطال إفريقيا.

من هؤلاء إذا؟ لم يكتمل عقد تلك الفرق حيث يتبقى مباراتين فقط في دور الـ32 لدوري الأبطال.

حتى الآن، انضمت تلك الفرق إلى الكونفدرالية..

جاراف السنغالي

اتحاد طنجة المغربي

القطن الكاميروني

زيسكو الزامبي

أفريكان ستارز الناميبي

أهلي بنغازي الليبي

جورماهيا الكيني

نكانا الزامبي

جيما آبا جيفار الإثيوبي

فايبرز الأوغندي

بانتو من ليسوتو

أوتوهو دويو الكونغولي

الهلال السوداني

النصر الليبي

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل في القاهرة.

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