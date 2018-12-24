كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة توقيع باسم مرسي مهاجم الزمالك على رغبة بارتداء القميص السكندري.

المهاجم الذي خرج معارا من الزمالك إلى نادي لاريسا اليوناني مطلع الموسم الجاري، واجه أزمة في العودة إلى اليونان بعد قدومه إلى مصر في إجازة ليفسخ تعاقده مع ناديه.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "باسم مرسي وقع على رغبة بالانضمام لفريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف "اللاعب تواجد في النادي وعقد جلسة مع مسؤولي الفريق ووقع على رغبة باللعب لنا".

وتابع "حتى الآن مازلنا في مفاوضات مع الزمالك بخصوص ضم باسم مرسي. ننتظر الوصول إلى اتفاق".

صاحب الـ26 عاما انتقل للزمالك من الإنتاج الحربي في صيف 2014، وتألق اللاعب في موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدوري.

وإجمالا لعب مرسي 136 مباراة بقميص الزمالك سجل فيهم 50 هدفا.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

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